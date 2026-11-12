Відео: у Парижі під час зустрічі Макрона з президентом Словаччини знепритомнів військовий почесної варти
У Парижі під час офіційної зустрічі президента Словаччини Петера Пеллегріні з французьким лідером Еммануелем Макроном стався несподіваний інцидент. Один із військовослужбовців почесної варти раптово знепритомнів біля Єлисейського палацу.
Це сталося саме в момент прибуття словацького президента на офіційну зустріч.
Еммануель Макрон та інші присутні посадовці одразу звернули увагу на військового й поспішили до нього, щоб з'ясувати, що сталося.
Згодом працівники служби супроводу винесли гвардійця з місця події.
Наразі інформації про стан військовослужбовця та причини втрати ним свідомості немає.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон і емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані обговорили в Лусаїльському палаці в Досі, Катар, можливості посилення економічної, інвестиційної та оборонної співпраці між двома країнами.