Відео: У російському Орлі спалахнула масштабна пожежа на олійноекстракційному заводі

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У російському місті Орел спалахнула масштабна пожежа на заводі «Орелмасло» – одному з провідних підприємств харчової промисловості Центральної Росії. Підприємство спеціалізується на глибокій переробці олійних культур.

Завод спеціалізується на глибокій переробці олійних культур, зокрема соняшнику та ріпаку, а також виробництві рослинної олії та кормових шротів.

Підприємство, що функціонує ще з кінця XIX століття та пройшло модернізацію у 2020 році, володіє потужностями з переробки понад 400 тисяч тонн сировини на рік. Компанія є одним із ключових експортерів Орловської області, випускаючи сотні тисяч тонн продукції щорічно як для внутрішнього ринку РФ, так і для поставок до країн Близького Сходу, Середньої Азії та Китаю.

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Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

У Москві після удару спалахнув великий НПЗ.

Українські військові вночі 20 вересня уразили Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар і заявив про ураження одного з ключових підприємств нафтової промисловості Росії. Генштаб повідомив, що на території заводу після атаки виникла масштабна пожежа.

У ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

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