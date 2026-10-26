Відео: У Росії з рейок зійшли 20 вагонів потяга з пальним, загорілися цистерни

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У Свердловській області Росії зійшли з рейок 20 вагонів вантажного потяга, сім цистерн загорілися. До ліквідації наслідків аварії залучили понад 100 людей і десятки одиниць техніки.

Аварія сталася вночі 26 жовтня на перегоні Макарцево – Седельниково на ділянці Решети – Араміль Свердловської залізниці. За даними залізничників, сходження вагонів супроводжувалося пожежею. Рух на ділянці тимчасово призупинили через пошкодження габариту сусідньої колії. Про це повідомив «Інтерфакс» із посиланням на Свердловську залізницю.

За інформацією регіонального управління МНС Росії, рятувальники відчепили вагони, охоплені вогнем. Ще 54 вагони, які не горіли, почали відбуксировувати на безпечну відстань.

До робіт залучили 106 людей і 31 одиницю техніки. Серед них – 58 працівників МНС і 20 одиниць техніки відомства.

За повідомленнями Свердловської залізниці та транспортного слідчого управління Росії, постраждалих немає. На місце події направили пожежні й відновлювальні потяги. Причини сходження вагонів встановлюють, слідчі проводять перевірку обставин інциденту.

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Пасажирські потяги на цій ділянці не курсують, оскільки рух пасажирського транспорту там не передбачений.

Після появи повідомлень про аварію російські Telegram-канали почали обговорювати її можливі причини. Дописувачі припускають, що йдеться про диверсію або недбалість, а також висловлюють версії про можливий український слід.

Ці припущення не підтверджені офіційними даними. Російські залізничники та слідчі повідомили про встановлення обставин аварії, але не заявляли, що причиною став навмисний саботаж.

Джерела: Exilenova+, Supernova+

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