Відео: У Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль із російським полковником
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У Санкт-Петербурзі 12 листопада стався вибух автомобіля, у якому перебував полковник РФ. Обставини інциденту в наданому повідомленні не уточнюються.
У Шушарах на Колпінському шосе вранці 12 листопада пролунав вибух. За даними видання, вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець.
За інформацією джерела видання, загинув полковник. Поруч із ним перебував член сім’ї, який вижив, але отримав поранення.
Раніше у Росії заявили про загибель пілотів під час української атаки на Санкт-Петербург.
Нагадаємо, у Росії дрони масово атакували десятки регіонів, у порту Усть-Луга спалахнула пожежа.
У ніч проти 11 листопада безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії.