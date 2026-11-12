Відео: У Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль із російським полковником

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У Санкт-Петербурзі 12 листопада стався вибух автомобіля, у якому перебував полковник РФ. Обставини інциденту в наданому повідомленні не уточнюються.

У Шушарах на Колпінському шосе вранці 12 листопада пролунав вибух. За даними видання, вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець.

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За інформацією джерела видання, загинув полковник. Поруч із ним перебував член сім’ї, який вижив, але отримав поранення.

Раніше у Росії заявили про загибель пілотів під час української атаки на Санкт-Петербург.

Нагадаємо, у Росії дрони масово атакували десятки регіонів, у порту Усть-Луга спалахнула пожежа.

У ніч проти 11 листопада безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії.

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