Відео: У Санкт-Петербурзі влаштували облаву на мігрантів, їм видали повістки після намазу

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Російські поліцейські за підтримки ОМОНу 16 жовтня провели рейд на Сінному ринку у Санкт-Петербурзі. Вони перевіряли документи в іноземців, а чоловіки, які отримали російське громадянство, — повістки.

За даними місцевих телеграм-каналів, перевірка розпочалася після закінчення п'ятничної молитви. Силовики обійшли не лише ринок, а й розташовані поруч магазини, кафе та хостели. Видання повідомляє про кілька десятків затриманих за різні порушення. Правоохоронці зайшли і до мечеті.

«Повістки роздають», — розповів «Фонтанці.ру» один із тих, кого рейд застав на ринку. Ще кілька продавців розповіли про перевірку документів. Як кажуть, тих, хто не зміг надати потрібне, відправляють на додаткову перевірку.

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«Прийшли на молитву, потім після молитви всіх закрили. Почали перевіряти, хто на військовому обліку не стоїть, реєстрацію, патент – усі перевіряють», - розповів чоловік, якому вдалося вийти з території ринку. За його словами, під час рейду силовики також застосовували фізичну силу.

Нагадаємо, що на Росії блогера засудили до примусових робіт за критику мобілізації та військкомату.

Російський диктатор Володимир Путін може відкладати масштабну примусову мобілізацію в Росії, поки Кремль оцінює, чи дозволить посилення далекобійних ударів досягти поставлених цілей у війні проти України. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).



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