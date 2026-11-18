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У вівторок, 17 листопада, біля будівлі Народної скупщини Сербії зібралися сотні людей, щоб привітати новообраних депутатів від опозиційного «Студентського списку», який отримав більшість у парламенті. Представників правлячої Сербської прогресивної партії зустріли свистом, а в акторку та колишню депутатку Лідію Вукичевич із натовпу хтось вилив йогурт.

Перше засідання новообраної Народної скупщини розпочалося о 10:00. Перед парламентом зібралися сотні громадян із прапорами Сербії, які вітали представників «Студентського списку» вигуками «Перемога».

Коли до будівлі прибули депутати від Сербської прогресивної партії (SNS), яку підтримує колишній президент Александар Вучич, присутні зустріли їх освистуванням. Однією з тих, хто зіткнувся з реакцією натовпу, стала акторка Лідія Вукичевич — у неї хтось із присутніх вилив йогурт.

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Після початку парламентського засідання учасники акції розійшлися. У ньому беруть участь 244 депутати. До порядку денного внесли затвердження депутатських мандатів, обрання голови та заступників голови парламенту, призначення генерального секретаря, формування робочих органів і визначення складу постійних парламентських делегацій у міжнародних інституціях.

Про це повідомляє N1.

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