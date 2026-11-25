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25 листопада Печерський районний суд Києва розглянув питання про продовження строку тримання під вартою колишнього працівника СБУ Віталія Жиковича, якого підозрюють у вбивстві Анастасії Березовської. За результатами засідання суд залишив його під вартою.

Березовська, за версією слідства, могла закласти вибухівку під час спроби замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. Жикович є одним із підозрюваних у справі.

Деталі засідання

Адвокат Костянтин Глоба просить допитати дружину Жиковича, однак прокурор Черніченко проти такого клопотання. Суд також виступив проти.

Крім того, захист Жиковича наполягає на наданні медичної допомоги підзахисному. Йому, мовляв, надають невчасно допомогу, а у чоловіка пухлина.

Відділ забезпечення досудового слідства не дає такої можливості.

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"Є докази службового підпорядкування Реуту. І є докази проведення операцій їх разом. В них службові відносини", — заявив адвокат.

Адвокат просить заставу у 450 тисяч гривень, яку він готовий внести, також просить про взяття Жиковича на поруки. Прокурор же просить тримання під вартою без визначення застави.

Суд ухвалив рішення продовжити тримання Жиковича під вартою до 7 січня 2027 року без права внесення застави.

Про це повідомляється з посиланням на Цензор.НЕТ.



У Печерському районному суді Києва розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу Віталію Жиковичу — другому підозрюваному у справі про вбивство Анастасії Березовської.

Нагадаємо, що В Україні виявили тіло громадянки Анастасії Березовської, яку правоохоронні органи Князівства Монако підозрювали у скоєнні замаху на вбивство родини, внаслідок якого постраждали троє людей, зокрема дитина.



Служба безпеки України підтвердила, що підозрюваний у справі про вбивство Анастасії Березовської Віталій Жикович певний час був гласним позаштатним співробітником відомства.

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