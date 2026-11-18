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Аварія сталася в Новому Орлеані на річці Міссісіпі. Танкер Atlantic Asphalt втратив керування та врізався в круїзне судно American Heritage, на борту якого перебували близько 190 людей.

Після удару лайнер почало затоплювати, і він перекинувся. За 22 хвилини судно вже було наполовину під водою.

За попередніми даними, причиною аварії могла стати несправність керма танкера. Слідчі встановили, що воно раптово перестало реагувати, після чого судно неконтрольовано повернуло в бік гавані.

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Понад 100 пасажирів та членів екіпажу стрибнули в річку, десятки людей отримали поранення. Загиблих, за повідомленням видання, немає.

Причини аварії розслідують.

Джерело: Bild.

У Мексиканській затоці приблизно за 25 миль від узбережжя Флориди навмисно затопили колишній океанський лайнер SS United States.

У Гуанчжоу, Китай, другий побудований у країні великий круїзний лайнер Adora Flora City завершив перший випробувальний рейс. 12 листопада судно прибуло до міжнародного круїзного порту Наньша перед дебютним рейсом, запланованим на 22 листопада.

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