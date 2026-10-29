Відео: У Туреччині обвалилася скеля біля популярного музею, є загиблі та постраждалі

29 жовтня у турецькій Каппадокії обвалилася скеля поблизу входу до Музею просто неба в Гереме. За попередніми даними, внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі. Великі уламки породи впали біля входу до туристичного комплексу. Обставини обвалу та точна кількість жертв наразі уточнюються.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, поблизу входу до туристичної пам'ятки обвалилися великі кам'яні брили. Під уламками можуть залишатися люди.

Точна кількість загиблих і поранених наразі невідома. Офіційного підтвердження масштабів трагедії та обставин обвалу поки немає.

Музей просто неба в Гереме є однією з найвідоміших туристичних пам'яток Каппадокії. Він розташований серед скельних утворень, якими славиться центральна частина Туреччини.

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На території комплексу збереглися давні монастирі, церкви та житлові приміщення, висічені у вулканічній породі. Частина храмів відома настінними розписами візантійського періоду.

Гереме входить до об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО «Національний парк Гереме та скельні пам'ятки Каппадокії».

Про це повідомляється із посиланням на турецьке видання TV100.

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