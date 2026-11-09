Відео: у Туреччині збільшилася кількість жертв вибуху на меткомбінаті

0:00 / 0:00

У турецькому місті Ізмір кількість загиблих унаслідок вибуху на металургійному заводі HABAŞ 9 листопада зросла до 16 осіб. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками засідання Кабінету міністрів.

За даними підприємства, вибух стався під час планових робіт із технічного обслуговування однієї з електродугових печей. Пожежу вдалося взяти під контроль і приборкати, однак на території заводу тривають пошуково-рятувальні роботи.

BREAKING #TURKIYE #TURKEY #TURQUIA #Explosion Tragic.. TURKIYE : POWERFUL EXPLOSION AT A METALLURGICAL FACTORY IN IZMIR CITY A powerful explosion and subsequent fire hit the HABAS Iron and Steel Factory in the Aliaga district of Izmir. The blast occurred in the section where oxygen cylinders are filled. At least 6 people died, dozens injured. https://t.co/js4p77RpSs — LW World News (@LW_WorldNews) November 9, 2026

«Ердоган у своїй заяві після засідання Кабінету міністрів повідомив, що кількість загиблих внаслідок вибуху на металургійному заводі HABAŞ зросла до 16 осіб», — зазначає видання.

Джерело — Dünya Gazetesi.

9 листопада стався потужний вибух на металургійному підприємстві HABAŞ у районі Аліага провінції Ізмір у Туреччині. Після цього на заводі спалахнула масштабна пожежа, а над територією підприємства піднявся густий стовп диму.

Фото: у Туреччині стався вибух на нафтопереробному заводі.

У Туреччині внаслідок вибуху на заводі загинули люди.

Читай нас у