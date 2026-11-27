Відео: У Варшаві жінка напала на українського бійця ММА через його походження
Український боєць змішаних єдиноборств Віталій Ляліков заявив про напад і образи через національність у варшавському трамваї. За його словами, жінка вдарила його по голові, плювалася та вигукувала, що «Польща тільки для поляків».
Про інцидент спортсмен розповів виданням inPoland і Nowiny Wschodnie. Він також опублікував відео конфлікту.
За словами Лялікова, того вечора він їхав на тренування та поставив великий спортивний рюкзак на вільне сидіння навпроти. Коли до трамвая зайшла жінка, вона почала ображати його через українське походження. Згодом, як стверджує боєць, вона скинула його рюкзак на підлогу, підійшла та вдарила його по голові.
Після цього жінка продовжила лаятися, вимагала, щоб українець повертався додому, вигукувала «Польща тільки для поляків», намагалася плюнути в нього та вдарити ногою. Ляліков почав знімати те, що відбувалося, на телефон. Коли жінка вийшла з трамвая, вона продовжила ображати його на зупинці.
Спортсмен заявив, що не став відповідати фізично, оскільки вважає неприйнятним піднімати руку на жінку. Він також припустив, що агресію могла спровокувати його спортивна куртка із зображенням українського герба та олімпійських кілець.
До поліції Ляліков не звертався. За його словами, інцидент стався пізно ввечері, і він сумнівався, що заява матиме результат. Водночас спортсмен наголосив, що до початку конфлікту не спілкувався з жінкою.
Раніше українець влаштував самопідпал у Варшаві через нерівне ставлення до поляків та українців.
Нагадаємо, що Увечері 25 листопада в центрі Варшави чоловік вчинив самоспалення навпроти Президентського палацу, поблизу будівлі Міністерства культури та національної спадщини Польщі.
Близько третини поляків негативно ставляться до українців.