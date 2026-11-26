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У Варшаві у громадському транспорті місцева жителька напала на молодого українця, який повертався з тренування. Інцидент стався в майже порожньому трамваї, де хлопець поклав свій рюкзак на сусіднє сидіння, після чого пасажирка, яка зайшла до салону, почала скандалити та скинула його речі на підлогу.

За словами потерпілого, він не вступав у суперечку, однак за кілька хвилин жінка знову підійшла та копнула його ногою, а потім вдарила кулаком по голові. Юнак, який професійно займається ММА, вирішив не вступати в бійку, а натомість дістав телефон і почав фіксувати конфлікт на відео; він також припустив, що агресія могла бути пов’язана з гербом України на його куртці, оскільки до початку конфлікту він ні з ким не розмовляв.

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Про це пише NEXTA Polska.

У вівторок, 25 листопада, у центрі Варшави громадянин України вчинив самопідпал. Польська поліція підтвердила його громадянство українському посольству. Правоохоронці з'ясовують мотиви вчинку та перевіряють, чи могли до події бути причетні інші люди.

Громадянин України, який увечері 25 листопада вчинив самопідпал навпроти Президентського палацу у Варшаві, вимагав рівного ставлення до поляків та українців. Як повідомляють ЗМІ, 22-річного чоловіка звуть Едвард. Він є студентом Варшавського політехнічного університету.

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