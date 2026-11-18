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Під час загальної аудієнції Папи Лева XIV на площі Святого Петра у Ватикані батьки прийшли з маленькою дитиною, одягненою в мініатюрний костюм понтифіка. Крихітний образ Папи Римського привернув увагу присутніх.

Після повернення Папи з 12-денного туру Південною Америкою він провів першу месу у Ватикані. На заході також помітили маленьку дитину у костюмі папи римського: у білій рясі, митрі та з відповідним головним убором.

Коли Папа проїжджав площею у папамобілі, він зупинився біля малюка, привітав його та благословив. Костюм дитини викликав усмішки у присутніх.

Про це повідомляють на платформі Vatican Report.

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