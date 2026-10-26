Відео: Українець, який перетнув кордон із Молдовою на мотопараплані, попросив притулку

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У понеділок прикордонна поліція Молдови затримала громадянина України, який перетнув державний кордон на мотопараплані. Після затримання чоловік попросив надати йому притулок у країні.

Як стало відомо, у понеділок, 26 жовтня, прикордонники Сектора прикордонної поліції "Ларга" виявили громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з України до Молдови, використовуючи моторний літальний апарат типу параплана.

Чоловіка виявили приблизно за 2 кілометри від лінії державного кордону.

Як зазначається, молдовські прикордонники отримали інформацію від українських колег про виявлення особи, яка незаконно перетинала кордон у напрямку Чернівці – Ларга. На підставі цих даних правоохоронці провели оперативні заходи з ідентифікації та локалізації особи. Стверджується, що під час перевірки українець подав прохання про надання притулку на території Молдови.

Прикордонна поліція Молдови продовжує розслідування з метою з’ясування всіх обставин відповідно до чинного законодавства, йдеться у повідомленні.







Про це йдеться у повідомленні поліції.

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