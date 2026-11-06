Відео: В Ормузькій протоці загорілися два нафтові танкери та буксир — Reuters

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В Ормузькій протоці загорілися два нафтові танкери та буксир. За твердженням Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), інциденти сталися після того, як судна спробували пройти маршрутами, які іранська сторона вважає забороненими.

Також Іран заявив, що одне із суден підірвалося на морській міні. Подробиці інцидентів наразі не наведені.

За інформацією КВІР, перший нафтовий танкер підірвався на морській міні під час спроби пройти південніше Ормузької протоки. Унаслідок вибуху на судні виникла пожежа.

Другий інцидент стався у східній частині протоки. Там загорівся супертанкер, який виходив із судноплавного маршруту.

До охопленого вогнем судна наблизився буксир, екіпаж якого намагався допомогти загасити пожежу. Однак згодом вогонь спалахнув і на ньому.

Іранська сторона стверджує, що причиною інцидентів стало порушення встановлених нею обмежень на судноплавство.

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Водночас незалежного підтвердження всіх обставин пожеж наразі немає. Інформацію про постраждалих, назви суден та масштаби пошкоджень не оприлюднено.

Ормузька протока є одним із найважливіших морських маршрутів для транспортування нафти у світі. Через неї проходять поставки енергоносіїв із країн Перської затоки, тому загострення безпекової ситуації загрожує міжнародному судноплавству та світовому енергетичному ринку.

Про це повідомляється із посиланням на Reuters.

КВІР заявив про пожежі на двох танкерах в Ормузькій протоці — OilPrice.

КВІР заявив, що збив два дрони США в Ормузькій протоці — Anadolu Agency.

Ризики поставок нафти через Ормузьку протоку зберігаються — Reuters.

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