Відео: Вучич і Орбан зустрілися після поразок і пообіцяли повернутися

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Колишній президент Сербії Александр Вучич прийняв експрем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в будинку свого батька неподалік Белграда. Під час зустрічі політики обговорили нещодавні поразки на виборах і заявили, що не припинятимуть співпрацю.

Вучич оприлюднив запис зустрічі з підписом «Віктор і я. Історія одного друга». Він привітав Орбана та назвав його своїм братом.

«Я дуже радий прийняти Віктора Орбана, мого великого друга, мого брата. Ми гарно проведемо час тут, у будинку мого батька, неподалік від Белграда. І так, ми обоє нещодавно програли вибори, але не втратили ні своєї гідності, ні гордості, ні віри», – сказав колишній сербський президент.

Орбан у відповідь наголосив, що політичні труднощі не вплинули на їхні особисті відносини.

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«Друзі завжди залишаються друзями. Справжні друзі стають ще ближчими у скрутні часи», – заявив він.

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Експрем'єр Угорщини також пообіцяв підтримувати Вучича та продовжувати роботу над зміцненням відносин між двома державами.

«Будь упевнений, Александре, що я завжди на твоєму боці. Між нами було щось більше, ніж просто дружба. Це був великий успіх – покращення відносин, навіть братерство між Сербією та Угорщиною, між сербами та угорцями. Я й надалі відданий продовженню цього шляху», – зазначив Орбан.

Наприкінці зустрічі Вучич обійняв гостя та заявив: «Ми повернемося!».

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала колишньому прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану розглянути можливість балотуватися на посаду генерального секретаря ООН.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував ідею висунути колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН.

Тим часом Франція виступила проти кандидатури Орбана на посаду Генсека ООН.

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