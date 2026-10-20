Відкрили понад 10 км S19 Криниці—Добжинєво—Білосток-Захід — RMF24

Відкрили для руху понад 10-кілометрову ділянку швидкісної дороги S19 Криниці—Добжинєво—Білосток-Захід у Підляському воєводстві. Вартість реалізації проєкту разом із проєктуванням становила 405 млн злотих, повідомляє RMF24.

Сполучення з трасою S8

Нова дорога починається в Криницях, де з’єднується з державною дорогою №65 у напрямках Білостока та Елка. Далі вона оминає Білосток із західного боку й веде до розв’язки Білосток-Захід, де приєднується до траси S8 Білосток—Варшава.

На цій розв’язці S8 перетинається на різних рівнях із S19, яку будують як частину міжнародного маршруту Via Carpatia. Заступник міністра інфраструктури Станіслав Буковець заявив, що приблизно за два-два з половиною роки планують завершити цей напрямок із півночі, щоб транзит із боку білоруського кордону повністю оминав Білосток.

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Плани до 2029 року

Генеральна дирекція національних доріг і автомагістралей зазначила, що повноцінно використовувати північну частину об’їзної дороги Білостока можна буде після завершення сусідніх відтинків Чарна-Білостоцька—Білосток-Північ та Білосток-Північ—Добжинєво. Їхнє введення в експлуатацію заплановане на 2029 рік.

Відкритий відтинок став шостою ділянкою S19, введеною в експлуатацію в Підляському воєводстві. Загальна довжина доступних водіям відрізків S19 у регіоні тепер становить 79,7 км. До кінця 2026 року її планують збільшити до 104,7 км завдяки іншим ділянкам, які будують на півдні воєводства.

Дорогу спорудив консорціум PORR SA та Unibep SA. Контракт за формулою «проєктуй і будуй» уклали 2021 року, а основні будівельні роботи розпочалися у 2024 році.

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