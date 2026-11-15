Відмова від американського паспорта може стати причиною заборони на в'їзд до США

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У США діє закон, який дозволяє заборонити в'їзд колишнім американським громадянам, якщо вони відмовилися від громадянства, щоб уникнути сплати податків. Йдеться про так звану поправку Ріда, ухвалену ще у 1996 році. Вона стосується саме колишніх громадян США, а не власників грін-карт, які відмовляються від статусу постійного резидента.

Відповідне положення міститься в американському імміграційному законодавстві. Зокрема, його закріпили в розділі 212(a)(10)(E) Закону про імміграцію та громадянство США (INA), а також у статті 1182(a)(10)(E) розділу 8 Зводу законів США. Ця норма відома як поправка Ріда (Reed Amendment). Її ухвалили у 1996 році в межах законодавства, яке регулює імміграцію до Сполучених Штатів. Вона передбачає обмеження на в'їзд для іноземців, які раніше мали американське громадянство, але офіційно від нього відмовилися з метою ухилення від сплати податків.

У законі зазначено, що така людина може отримати статус недопущеної до США (inadmissible). Тобто їй можуть відмовити у в'їзді до країни навіть після офіційного припинення американського громадянства. Водночас для застосування цієї норми недостатньо самого факту відмови від паспорта США. Має бути встановлено, що людина зробила це саме для того, щоб уникнути податкових зобов'язань перед американською державою. Відповідне рішення, згідно з текстом закону, має встановити генеральний прокурор США.

Важливо, що поправка Ріда стосується саме колишніх громадян США. Вона не поширюється автоматично на людей, які мають грін-карту та вирішили відмовитися від статусу постійного резидента. Однак для власників грін-карт також можуть виникати серйозні податкові наслідки. Зокрема, це стосується так званих довгострокових резидентів (Long-Term Residents, LTR), які припиняють свій імміграційний статус. Перед таким кроком їм важливо перевірити, чи не виникають додаткові податкові зобов'язання.

Отже, відмова від громадянства США сама по собі не означає автоматичної заборони на в'їзд. Обмеження за поправкою Ріда стосується конкретної ситуації — коли встановлено, що людина відмовилася від американського громадянства саме заради ухилення від сплати податків. Про це повідомляє Offshore Channel.

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