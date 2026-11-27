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Російський видобуток нафти скорочується на тлі санкцій, ударів безпілотників по НПЗ та виснаження старих родовищ, а показники наблизилися до найнижчого рівня з 2008 року.

У 2026 році Росія видобуде близько 494 млн тонн нафти. Про це повідомив віцепрем’єр РФ Олександр Новак. Порівняно з минулим роком обсяги скоротяться на 3,4%, а відносно 2024-го — на 4,3%.

Спад триває кілька років. У 2023 році російські компанії видобули 530 млн тонн нафти, у 2022-му — 535 млн тонн. На піку 2019 року показник сягав рекордних 560 млн тонн. Нинішній рівень став найнижчим із 2008 року, коли видобуток становив 488 млн тонн. Навіть під час пандемійної кризи він був вищим — 512,7 млн тонн.

Однією з причин скорочення стали українські удари безпілотників по російських нафтопереробних заводах. За оцінкою аналітика UBS Джованні Стауново, простої НПЗ призвели до падіння переробки до мінімуму за 20 років. Через проблеми з експортом надлишків сировини нафтові компанії також змушені скорочувати видобуток.

Водночас проблеми галузі почалися ще до повномасштабної війни. Старі родовища, відкриті за радянських часів, поступово виснажуються. Зокрема, у Ханти-Мансійському автономному окрузі, на який припадає близько 40% видобутої в Росії нафти, з 2009 року обсяги скоротилися на 20%.

Науковий співробітник Інституту енергетичних досліджень Бейкера Габріель Коллінз вважає, що для Росії завершується період легкого видобутку нафти в Західному Сибіру. За його словами, навіть збільшення горизонтального буріння не допомагає зупинити спад. Ситуацію ускладнюють санкції, які обмежують доступ до західного обладнання та фінансування.

Нафта залишається одним із головних джерел валютних надходжень Росії — щороку вона приносить близько 120 млрд доларів. Коллінз вважає, що подальше скорочення видобутку послаблюватиме економічні можливості Кремля та його здатність впливати на інші країни.

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