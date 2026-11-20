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Мільярдер і «технокапіталіст» Ілон Маск став найбільшим фінансовим донором Республіканської партії Дональда Трампа, витративши на виборчу кампанію майже $500 млн – більше, ніж будь-хто в історії американської політики.

Однак тепер для Маска, схоже, вигідніше дистанціюватися від команди Трампа та його руху MAGA (Make America Great Again). Після поразки Республіканської партії на проміжних виборах у США мільярдер називає себе поміркованим політиком і запевняє, що шкодує про гроші, вкладені у виборчу кампанію республіканців.

Американські оглядачі вже закликали не вірити заявам Ілона Маска, який не хоче критикувати зовнішню політику Білого дому і водночас нести відповідальність за зближення з Москвою.

Ще більш суперечливою виглядає його позиція щодо російсько-української війни. У нещодавньому інтерв'ю The New York Times Маск прямо визнав, що Росія є агресором і вторглася на територію України. Але одразу ж доповнив цю тезу у стилі російських пропагандистів: звинуватив США у нібито підтримці «державного перевороту» в Україні. Він також закликав співчувати російським окупантам і виправдовував обмеження на використання Starlink для ЗСУ.

Що означає нова риторика Ілона Маска, чи справді він переглянув політичні переконання, чи лише реагує на зміну кон'юнктури? Чому людина, яка допомогла Силам оборони України зберегти військовий зв'язок у перші роки російського вторгнення, намагається його блокувати? Про новий політичний розворот Ілона Маска розповідає UA.News.



Нова політична роль Ілона Маска



«Я не прихильник MAGA», — заявив Маск 18 листопада на саміті New York Times Dealbook, в якому брав участь по відеозв'язку з Китаю. До КНР Ілон Маск полетів разом з іншими бізнес-лідерами, які супроводжували Дональда Трампа під час візиту до Шеньчженю. Неофіційно мільярдер виступає радником президента США, маючи зв'язки та широкі інтереси його компаній у Китаї.

У цей же час генеральний директор SpaceX і Tesla запевнив журналістів у дистанціюванні від протрампівського руху: «Я не впевнений, що означає MAGA, але якщо це має на увазі сліпе дотримання певного набору політичних принципів Республіканської партії, то я цього точно не поділяю».

Мільярдер також визнав провал своєї політичної та фінансової стратегії: «Республіканців розгромили, а я почуваюся доволі дурним через те, що витратив так багато грошей і нічого особливо не отримав натомість».

Нині він називає себе поміркованим політиком, який не має крайніх поглядів. https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/475647465.mp4

Ще більш суперечливими виявилися заяви Ілона Маска про російсько-українську війну. Обговорюючи ситуацію зі Starlink, він несподівано перейшов до історії цієї війни та власного бачення її причин. На пряме запитання про відповідальність за вторгнення Маск відповів: «Росія є агресором».

Однак практично відразу після цього додав у стилі російської пропаганди: «Але також правда, що ми, Америка, організували державний переворот, щоб повалити демократично обраного проросійського президента України». Маючи на увазі Віктора Януковича та Революцію гідності 2013–2014 років. https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/ssstwitter-com-1795071727370.mp4

Ба більше, під час того самого інтерв'ю на запитання про використання Starlink і Starshield українськими військовими Ілон Маск заявив, що український президент Володимир Зеленський «не завжди говорить правду». Мільярдер наполягав, що Україна хоче використовувати комерційну систему Starlink для наступальних операцій, тоді як Starshield є окремою системою, контрольованою американським урядом. При цьому Маск виправдовується, що не хоче особисто ухвалювати рішення, які можуть призвести до загибелі людей.

«Не просіть мене як приватну особу ухвалювати рішення про знищення цілей, які іноді призводять до загибелі невинних людей, а не лише солдатів», — заявив він.

Окремо Маск сказав, що співчувати потрібно не лише українським військовим, які гинуть на фронті, а й російським солдатам, оскільки, за його словами, їх примусово відправляють на війну.

«Ніхто добровільно не йде на передову, щоб загинути від удару дрона», — сказав бізнесмен.

Він також розкритикував підхід, який описав як «Україна — хороша, Росія — погана», заявивши, що вважає неприйнятним виправдання будь-яких дій проти росіян.

Така риторика демонструє характерну для Маска тенденцію: він хоче виставити себе для американської аудиторії нейтральним арбітром. Але прямо не засуджує політики Кремля, не вимагає виведення російських військ та не визнає права України самостійно визначати способи свого захисту.



Від «Dark MAGA» до поміркованого політика



Щоб зрозуміти нинішню трансформацію Маска, варто згадати, наскільки активно він підтримував Дональда Трампа та республіканський політичний проєкт.

У 2024 році Маск став одним із головних фінансових і медійних союзників Трампа. Він не просто підтримував кандидата від Республіканської партії, а фактично перетворив власну соціальну мережу X на важливий майданчик для просування його політичних поглядів. Мільярдер брав участь у передвиборчих заходах, публічно агітував за Трампа, фінансував кампанію та використовував власну популярність для мобілізації виборців.

20 січня 2025 року під час виступу на інавгураційних заходах, щоб подякувати прихильникам Дональда Трампа, Ілон Маск показав правою рукою жест, який багато глядачів, істориків та політиків розцінили як нацистське привітання. Він назвав перемогу республіканців переломним моментом для людської цивілізації.

«Це була не звичайна перемога. Це був поворотний момент в історії людської цивілізації», — заявив він.



Після перемоги Трампа Маск отримав безпрецедентний політичний вплив. Він очолив Департамент ефективності уряду (DOGE), який займався скороченням державних витрат, ліквідацією частини програм і реорганізацією федеральних структур.

Маск не приховував своєї прихильності до MAGA. Ще під час передвиборчої кампанії 2024 року він писав: «Я не просто MAGA — я Dark MAGA», використовуючи назву радикалізованого інтернет-сегмента руху Трампа.



Проте політичний союз Маска і Трампа виявився значно слабшим, ніж могло здаватися після інавгурації. Перший серйозний конфлікт із Трампом виник навесні 2025 року. Після роботи в DOGE Маск почав критикувати бюджетний законопроєкт президента, який передбачав масштабні податкові скорочення та збільшення державного боргу.

На думку підприємця, документ нівелював результати його роботи з оптимізації державних витрат. У травні 2025 року він заявив CBS News, що розчарований законопроєктом, оскільки той збільшує бюджетний дефіцит замість його скорочення.

Після цього Маск залишив адміністрацію, а конфлікт із Трампом перейшов у публічну площину. Президент погрожував переглянути державні контракти та субсидії для компаній бізнесмена. Маск, зі свого боку, критикував законопроєкт і навіть підтримував заклики до імпічменту президента.

Згодом він почав дистанціюватися від адміністрації Трампа, а влітку 2025 року навіть оголосив про створення власної політичної сили — America Party. Це стало демонстрацією того, що Маск не збирається беззастережно підтримувати Республіканську партію, навіть якщо вона залишається політичною силою, з якою він має найбільше спільних інтересів.



Остаточне віддалення від Республіканської партії



Вирішальним ударом для політичної стратегії Маска стали результати проміжних виборів 2026 року. За оцінками The Washington Post, його загальні витрати на виборчі кампанії 2026 року становили близько $446 млн. Це зробило його найбільшим політичним донором цих виборів.

Несподівано розгорталася ситуація в Техасі — штаті, де розташовані штаб-квартири Tesla і SpaceX, а Маск має значні бізнесові інтереси. Він вклав понад $150 млн у підтримку республіканця Кена Пекстона, який балотувався до Сенату, однак той програв демократу Джеймсу Таларіко. Демократи також перемогли на виборах губернатора штату, здобувши перемогу над республіканцем Грегом Ебботтом.

Для Техасу це стало особливо гучною політичною подією: демократи вперше з 1988 року здобули перемогу на загальноштатних виборах. Республіканці втратили контроль над обома палатами Конгресу, а також зазнали серйозних поразок на регіональному рівні.

5 листопада, після оголошення результатів, Маск іронічно написав у соцмережі X: «Схоже, мої космічні лазери для втручання у вибори цього разу не спрацювали».

Фіаско республіканців на виборах похитнуло і саму бізнес-імперію Ілона Маска. За оцінками Financial Times, його особисті статки скоротилися більш ніж на $60 млрд. Акції компанії Tesla впали на 5,7%, а капіталізація SpaceX знизилася на 7,6%



Дистанція від Трампа: політичний розрахунок чи зміна переконань



Було б помилкою пояснювати нинішню поведінку Маска лише розчаруванням у Трампі. Його політична позиція завжди формувалася на перетині ідеологічних переконань, бізнесових інтересів і прагнення впливати на державні рішення. Таким чином, є щонайменше три причини, чому Маск намагається змінити публічний образ.

Перша — репутаційні ризики та втрата впливу на державну політику. Компанії Маска значною мірою залежать від державних замовлень, регуляторних рішень, контрактів і програм підтримки. SpaceX співпрацює з NASA та американськими оборонними структурами, а Tesla працює в умовах державного регулювання автомобільного й енергетичного ринків. Перемога демократів означає посилення парламентського контролю за діяльністю його компаній.

Друге — прагнення зберегти власну політичну суб'єктність. Маск не є типовим партійним політиком. Він звик діяти як самостійний центр впливу, здатний підтримувати різні політичні сили залежно від власних інтересів. Тому нинішня відмова від MAGA не обов'язково означає, що Маск змінив свої погляди на міграцію, регулювання, соціальну політику чи роль держави. Радше він не хоче нести відповідальність за політичні провали Трампа і республіканців.

Після невдалих для республіканців виборів Маск уже не прагне бути обличчям їхньої політичної кампанії. Він повертається до ролі бізнесмена, який залишає за собою право критикувати обидві партії.

Водночас перехід Конгресу під контроль Демократичної партії створив загрозу жорстких розслідувань щодо бізнес-імперії Маска. Демократи критикують його за надмірний вплив на Білий дім під час роботи в урядовому Департаменті ефективності (DOGE). Крім того, майбутній генпрокурор Техасу вже пообіцяв розслідувати діяльність SpaceX щодо отримання держгрантів.

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