Відтавання мерзлоти може загрожувати 65 притулкам у Швейцарії — Anadolu Agency

У Швейцарських Альпах відтавання вічної мерзлоти та відступ льодовиків дедалі більше загрожують гірській інфраструктурі. Із 152 притулків Швейцарського альпійського клубу 65 розташовані в районах, потенційно загрожених відтаванням мерзлоти. Як повідомляє Anadolu Agency, клуб змушений переносити окремі споруди та витрачати мільйони на нові об’єкти й захисні заходи.

Закриття притулку Муттхорн

У притулку Муттхорн у Бернському високогір’ї тріщини поступово розширювалися, доки будівлю не закрили 2021 року через ризик обвалу, пов’язаний із відтаванням мерзлоти. Президентка секції Вайсенштайн Швейцарського альпійського клубу Фаб’єнн Ноттер заявила, що швидкий обвал споруди викликав занепокоєння.

Керівник напряму природних небезпек кантону Берн Нільс Хален зазначив, що неможливо передбачити, коли саме відбудеться обвал. Підходи до притулків також стають небезпечнішими через каменепади, селеві потоки та рух ґрунту.

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Відступ льодовика та нове розташування

Льодовик Алеч щороку втрачає від чотирьох до шести метрів товщини, тому сходи до нього доводиться подовжувати кожні два-три роки. Доглядач притулку Крістоф Загер зазначив, що після вичерпання талої води наявних запасів має вистачити до наступного травня.

Новий притулок Муттхорн звели приблизно за 900 метрів від попереднього місця — на стабільнішій ділянці, менш уразливій до лавин. Стару будівлю повністю демонтували влітку 2025 року; вартість робіт перевищила 480 тисяч доларів.

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