Відведення військ Ізраїлю з Гази зупинилося — The Express Tribune

Через рік після набуття чинності перемир’ям у секторі Гази більшість положень угоди, що стосувалися палестинців, залишаються невиконаними. Відведення ізраїльських військ зупинилося, а згодом їхня присутність у частині районів розширилася; передача цивільного управління не завершена, а масштабна відбудова досі не почалася, повідомляє The Express Tribune.

Перемир’я набуло чинності 10 жовтня 2025 року за посередництва Єгипту, Катару, Туреччини та США. Воно передбачало поетапне відведення ізраїльських військ, розширення гуманітарної допомоги, нові механізми управління та відбудову. 13 жовтня 2025 року ХАМАС звільнив останніх 20 живих ізраїльських утримуваних осіб, а Ізраїль звільнив 1 968 палестинських затриманих, за даними Міжнародного комітету Червоного Хреста. Передача останків тривала до 26 січня 2026 року, коли ізраїльська армія повідомила про повернення останнього тіла.

Обмеження та військова присутність

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, після початкового часткового відведення ізраїльські сили залишалися на приблизно 53% території анклаву. Наприкінці червня ООН повідомила, що військові розширили присутність на захід від так званої жовтої лінії: під прямим ізраїльським контролем або в умовах посилених обмежень опинилися 64,9% території Гази. У серпні ООН заявила, що майже дві третини анклаву були недоступними для палестинців або підлягали суворим обмеженням.

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Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що за рік унаслідок порушень перемир’я загинули понад 1 470 палестинців, ще більш як 5 180 були поранені. Єгипет, Катар і Туреччина в серпні також заявляли, що продовження ізраїльських атак порушує домовленості та перешкоджає переходу до другого етапу угоди.

Відбудова та управління

У січні було сформовано технократичний Національний комітет з управління Газою на чолі з Алі Шаатом, однак передача владних повноважень йому не завершена. Заплановані міжнародні сили стабілізації також досі не розгорнуті.

За оцінкою ООН, Європейського Союзу та Світового банку, на відновлення і відбудову Гази протягом 10 років потрібно 71,4 млрд доларів, зокрема 26,3 млрд доларів у перші 18 місяців. Оцінка також вказує на 1,9 млн переміщених палестинців і 371 888 пошкоджених або зруйнованих житлових одиниць. Станом на вересень єдиним діючим пунктом пропуску для товарів залишався Керем-Шалом, а обмеження на ввезення наметів і будівельних матеріалів зберігалися.

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