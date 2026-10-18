В’єтнам і чотири країни Європи уклали угоду про вільну торгівлю — Channel NewsAsia

В’єтнам та чотири європейські країни, що не входять до Європейського Союзу, 18 жовтня підписали в Ханої угоду про вільну торгівлю. Домовленість укладено між В’єтнамом і Європейською асоціацією вільної торгівлі, до якої входять Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія.

Зниження мит

Угода передбачає скасування або зниження митних зборів, зокрема на імпорт промислової продукції, риби та сільськогосподарських товарів. Документ також охоплює торгівлю товарами й послугами, права інтелектуальної власності, торговельні засоби захисту та сталий розвиток.

Підписання відбулося за присутності найвищого керівника В’єтнаму То Лама та представників урядів держав ЄАВТ. Як повідомляє Channel NewsAsia, уряд В’єтнаму заявив, що угода демонструє прагнення сторін зміцнювати засновану на правилах торговельну систему в умовах нестабільності світової економіки.

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Переговори тривали понад десятиліття

Сторони завершили переговори в липні, хоча офіційно вони почалися ще у 2012 році. Перемовини були призупинені з 2018 року та відновилися у вересні минулого року.

В’єтнамська влада очікує, що домовленість допоможе країні диверсифікувати ринки імпорту й експорту та глибше інтегруватися у глобальні ланцюги створення вартості. За даними асоціації, торгівля між ЄАВТ і В’єтнамом минулого року становила 4,8 млрд євро, або 5,4 млрд доларів США. Країни ЄАВТ переважно постачали до В’єтнаму електричне й механічне обладнання, рибу та фармацевтичну продукцію, тоді як В’єтнам експортував машини, взуття й одяг.

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