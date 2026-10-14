В’єтнам заявив про майже завершені переговори зі США — Channel NewsAsia

У Ханої заступник прем’єр-міністра В’єтнаму Фам Зя Тук заявив, що переговори зі США щодо торговельної угоди майже завершені. За його словами, в’єтнамська сторона вже надіслала Вашингтону фінальний текст документа. Водночас представники США висловили обережнішу оцінку перебігу перемовин, повідомляє Channel NewsAsia.

Позиція В’єтнаму

Тук сказав, що Ханой очікує від США подальшого сприяння стабільному та сталому доступу в’єтнамських товарів на американський ринок. Також він заявив, що В’єтнам розраховує на об’єктивну й збалансовану оцінку в межах розслідування США за розділом 301. Воно охоплює, зокрема, питання надлишкових промислових потужностей та захисту прав інтелектуальної власності у В’єтнамі.

Обережні заяви США

Посол США у В’єтнамі Дженніфер Вікс зазначила, що уряди двох країн продовжують переговори про угоду щодо взаємної торгівлі. Вона закликала В’єтнам адаптувати правила захисту даних, аби приваблювати інвестиції та дозволити компаніям ефективно впроваджувати нові технології.

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Американські технологічні компанії неодноразово попереджали, що суворі в’єтнамські обмеження на транскордонне передавання даних стримують інвестиції. Вікс також закликала Ханой забезпечити передбачувану політику та стабільні правила ціноутворення для іноземних інвесторів в енергетичному секторі.

Заступник міністра торгівлі США Девід Фогель висловив сподівання на подальшу співпрацю сторін над торговельною угодою. Він зазначив, що переговори тривають понад рік, і закликав в’єтнамські компанії активніше інвестувати у США. За даними в’єтнамської митниці, за перші три квартали року профіцит В’єтнаму в торгівлі зі США сягнув 122,6 млрд доларів. США є найбільшим експортним ринком для В’єтнаму.

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