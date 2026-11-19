У Мадриді готують незвичайний концерт: на сцені має виступити вигаданий співак Антоніо Рома, створений за допомогою штучного інтелекту. Оскільки самого артиста не існує, його образ втілить справжній музикант — 33-річний Дієго Амадор-молодший. Виступ запланували на 3 лютого 2027 року, а квитки на нього вже активно продають.

Антоніо Рома — віртуальний виконавець, якого створили за допомогою штучного інтелекту. Попри те, що такого співака немає в реальному житті, він уже встиг зібрати чималу аудиторію. Проєкт запустили в серпні 2026 року. За три місяці сторінка Антоніо Роми в Instagram набрала понад 350 тисяч підписників. На Spotify його щомісяця слухають понад 100 тисяч користувачів. А два відео на YouTube вже перетнули позначку в мільйон переглядів кожне.

Творці проєкту пояснюють, що штучний інтелект не створює всю музику самостійно. Тексти пісень і мелодії вони пишуть власноруч, а ШІ використовують для аранжування та вокалу. Тобто за віртуальним артистом стоїть команда реальних людей, яка працює над його музикою та образом. Сам Антоніо Рома також не приховує, що є вигаданим персонажем. У відеозверненні до підписників він прямо заявив, що не є людиною, а існує як концепція. Там же віртуальний співак повідомив про майбутній концерт, у якому його замінить живий музикант.

Виступ відбудеться 3 лютого 2027 року в мадридському концертному залі Galileo Galilei. Організатори планують продати майже 500 квитків за ціною 25 євро кожен. За інформацією El País, на момент публікації вже розкупили понад половину місць.

Хто вийде на сцену замість ШІ-співака

Роль Антоніо Роми виконає 33-річний Дієго Амадор-молодший із Севільї. Він музикант і представник фламенко. Організатори звернули увагу на його зовнішність, адже він нагадує віртуального артиста: має кучеряве волосся, бороду та схожий стиль одягу. Сам Дієго зізнався, що така схожість його потішила. Водночас він не стане просто копіювати вигаданого співака. Музикант хоче зіграти цього персонажа, але зберегти власну індивідуальність.

За словами організаторів, знайти виконавця для такого концерту було непросто. Кілька інших музикантів відмовилися від пропозиції через те, що проєкт пов’язаний зі штучним інтелектом. Амадор погодився долучитися до виступу.

Цікаво, що сам Дієго також використовує ШІ як допоміжний інструмент під час роботи над музикою. Участь у проєкті він розглядає не лише як незвичайний сценічний досвід, а й як можливість розповісти більшій аудиторії про себе та фламенко. «Я гратиму цього персонажа, але залишаючись собою. Зараз люди хочуть Антоніо Рому, але його не існує. Я зроблю свій внесок, щоб люди могли наблизитися до цього образу. А це також місток до того, щоб вони почали трохи більше слухати мене й більше фламенко», — пояснив музикант.

Нині на особисту сторінку Дієго Амадора-молодшого в Instagram підписані менш як 15 тисяч користувачів. Це значно менше, ніж аудиторія віртуального Антоніо Роми. Тож концерт може стати для музиканта способом познайомити нових слухачів зі своєю творчістю. Історія Антоніо Роми показує, як швидко ШІ-персонажі можуть набирати популярність у музичній індустрії. У цьому випадку віртуальний співак уже має тисячі прихильників, власні пісні та продані квитки на концерт. Але замість цифрового образу перед публікою стоятиме справжня людина. Про незвичайний музичний проєкт 17 листопада написало іспанське видання El País.

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