Війна з Іраном затримала постачання контрацептивів до Замбії — Fortune

Війна з Іраном змусила перевізників змінювати маршрути в обхід водних шляхів, охоплених конфліктом, що затримало доставку контрацептивів до Замбії. Партія засобів контрацепції, замовлена країною в листопаді, прибула із запізненням більш ніж на три місяці, повідомляє Fortune з посиланням на Associated Press.

За даними Фонду ООН у галузі народонаселення, UNFPA, перевізники почали перенаправляти вантажі, щоб уникати водних шляхів у зоні конфлікту. Представниця організації в Замбії зазначила, що через війну країну спершу вважали відносно малоризиковою, однак контрацептиви надійшли лише цього тижня.

Дефіцит фінансування

Затримки відбуваються на тлі скорочення міжнародної допомоги та закриття закладів репродуктивного здоров’я. UNFPA оцінює, що скорочення допомоги цього року спричинить глобальний дефіцит фінансування контрацепції на 185 млн доларів.

За даними Міжнародної федерації планованого батьківства, до грудня у світі закрилися майже 1 400 закладів, що надавали послуги з репродуктивного здоров’я. Із них 1 175 розташовувалися в Африці, а приблизно 5,9 млн жінок залишилися без таких послуг.

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Мобільні клініки у Зімбабве

У Зімбабве мобільні клініки організації Population Services Zimbabwe надають підліткам контрацептиви, лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, консультації та інформацію про сексуальне й репродуктивне здоров’я. Від 2021 року лише один мобільний пункт в Епворті та сусідніх громадах надав послуги понад 100 тисячам підлітків.

Організація, пов’язана з MSI Reproductive Choices, втратила п’ятирічний грант на 9 млн доларів, наданий у 2023 році, після згортання багатьох програм допомоги адміністрацією Трампа у 2025 році. За даними організації, понад 6 млн доларів із цієї суми залишилися невикористаними.

Частину нестачі тимчасово покривало фінансування Швеції, однак воно завершилося в серпні після рішення шведського уряду поступово припинити допомогу Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії, надавши пріоритет Україні. Міністр охорони здоров’я Зімбабве Дуглас Момбешора заявив, що країна витратила 6,3 млн доларів на закупівлю контрацептивів із 2022 року та планує виділяти ще по 2,25 млн доларів щороку у 2026 і 2027 роках.

У віддаленому районі Бінга на північному заході Зімбабве через нестачу фінансування мобільні клініки скоротили роботу. Коли вони повернулися в серпні після шестимісячної перерви, до автомобілів клінік приходили дівчата віком 16–17 років, деякі — з малими дітьми.

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