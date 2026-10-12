Військові Нігерії заявили про понад 40 убитих бойовиків ISWAP — Premium Times Nigeria

Нігерійські військові заявили, що під час авіаудару в штаті Борно на північному сході країни загинули понад 40 бойовиків угруповання «Ісламська держава в Західній Африці» (ISWAP). Операцію провели 10 жовтня проти осередку бойовиків у селі Баду, розташованому на південь від Гудумбалі в районі місцевого самоврядування Гузамала.

Авіарозвідка перед ударом

Речник Об'єднаної оперативної групи «Хадін Кай» Мохаммед Гоні повідомив, що операції передували розвідувальні дані про зосередження бойовиків ISWAP для скоординованих атак на військових у зоні відповідальності сектору 3. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

За словами Гоні, повітряний компонент оперативної групи провів спостереження за пересуваннями бойовиків поблизу ймовірних укриттів та логістичних об'єктів. Після цього було завдано точного удару по будівлі, де перебували члени угруповання.

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Знищена техніка бойовиків

Попередні дані агентурної розвідки та оцінка результатів удару, за заявою військових, свідчать про загибель понад 40 бойовиків, серед яких був один із командирів ISWAP. Також, як стверджує речник операції, знищено два автомобілі та близько 20 мотоциклів, які використовували для пересування, логістики та нападів.

Гоні заявив, що бойовики належали до мобільного підрозділу «Мурабітун», відповідального за патрулювання, координацію атак і підтримання діяльності ISWAP у районі. Військові продовжують оцінювати повний масштаб завданої шкоди.

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