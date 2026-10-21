Військовий суд у Варшаві виправдав солдата у справі про поранення мігранта — RMF24

Військовий гарнізонний суд у Варшаві, Польща, виправдав польського військовослужбовця, який у листопаді 2023 року випадково поранив мігранта під час служби на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає RMF24.

Рішення військового суду

За словами Косіняка-Камиша, військовослужбовцю не довели жодних недоліків під час служби на кордоні з Білоруссю. Міністр також заявив, що від початку справи солдатові забезпечили юридичну допомогу та підтримку Військової групи захисту прав солдатів.

Косіняк-Камиш наголосив, що військовослужбовець, який виконує свої обов’язки, не має залишатися без допомоги навіть у складній ситуації.

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Обставини інциденту

Про поранення мігранта на початку листопада 2023 року спершу повідомили в соціальних мережах активісти, які надавали гуманітарну допомогу поблизу кордону з Білоруссю в Підляському воєводстві. Згодом цю інформацію підтвердила прокуратура.

Заступник з військових питань районного прокурора Білостока-Північ Радослав Вішенко тоді повідомляв, що, за встановленими на той час даними, військовий поранив мігранта, який незаконно перетнув кордон. За інформацією, отриманою прокурором, інцидент міг бути нещасним випадком, коли солдат спіткнувся. Пораненого доправили до лікарні в Гайнівці.

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