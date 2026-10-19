Викладачі техколеджів Кенії скасували запланований страйк — Nation Kenya

У Кенії викладачі технічних і професійних коледжів скасували запланований загальнонаціональний страйк після того, як Міністерство освіти та Рада з оцінювання і сертифікації компетентнісної освіти й навчання (CDACC) погодилися розглянути їхні вимоги. Це дало змогу уникнути зриву навчання в закладах технічної та професійної освіти.

Як повідомляє Nation Kenya, профспілка викладачів технічної та професійної освіти KUTVET погрожувала відкликати з роботи 10 тисяч своїх членів. Серед її претензій — безпека іспитів, умови праці, невідрахування й неперерахування профспілкових внесків, несправедливі трудові практики та довільні, на думку профспілки, переведення працівників.

Домовленість із міністерством

Генеральний секретар KUTVET Кефер Оґуві заявив, що профспілка відкликала страйк після згоди посадовців Міністерства освіти та CDACC розглянути порушені питання. За його словами, міністерство попросило 15 днів, щоб через трудового посередника Чарльза Муніко подати свій меморандум до Міністерства праці та соціального захисту. Профспілка погодилася на цей термін.

Сторони планують продовжити переговори щодо невирішених питань. Також вони домовилися про невідкладне опрацювання Form S — документа, який використовують у питаннях профспілкового членства. До цього KUTVET оголосила 21-денне попередження про страйк після невдалих консультацій, листування та подання меморандумів.

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Претензії до іспитів і програм

Однією з головних претензій KUTVET є порядок проведення іспитів, які організовує CDACC. Оґуві звинуватив раду в надсиланні іспитових матеріалів коледжам електронною поштою замість друку та доставки. На думку профспілки, це створює ризики для безпеки оцінювання та спричиняє затримки в окремих закладах.

Профспілка також підтримує реформи, покликані підвищити якість і актуальність технічної освіти, але вважає, що модульний формат компетентнісних програм CBET запроваджують поспіхом і без достатніх консультацій із викладачами. У меморандумі профспілка вказала на нестачу ресурсів у частині закладів, труднощі з організацією навчання й оцінювання, розподілом навантаження, розкладом та навчальними матеріалами.

У парламенті Кенії раніше оприлюднили дані, за якими держава планувала профінансувати стипендії для 440 826 слухачів технічної та професійної освіти у фінансовому році, що завершився в червні 2026 року, але кошти отримали лише 89 054 людини.

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