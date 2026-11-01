Виконувачка обов’язків президента Іліяна Йотова вийшла до другого туру — Anadolu Agency

У Болгарії в неділю, 1 листопада, відбудеться другий тур президентських виборів. За посаду глави держави змагатимуться виконувачка обов'язків президента Іліяна Йотова та колишній технічний прем'єр-міністр Андрей Гюров.

У першому турі, який пройшов 25 жовтня, Йотова та її напарник Кирил Вальчев набрали 34,8% голосів. Гюров, який балотується разом із Георгі Кандевим, отримав 32%. Про це повідомляє Anadolu Agency із посиланням на Центральну виборчу комісію Болгарії.

Найнижча явка після падіння комунізму

Явка в першому турі становила близько 22,5% — це найнижчий показник за всю посткомуністичну історію Болгарії. У виборах брали участь 27 кандидатів.

За виборчими правилами, для перемоги в першому турі кандидат має здобути більш як половину дійсних голосів за умови, що явка перевищує 50% зареєстрованих виборців. Якщо цих вимог не дотримано, до другого туру виходять двоє лідерів голосування.

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Вибори на тлі політичної нестабільності

З квітня 2021 року Болгарія провела вісім парламентських виборів, сім із яких були достроковими. Причиною стали труднощі політичних сил із формуванням стабільних урядів та розбіжності щодо коаліційних домовленостей.

На парламентських виборах у квітні партія «Прогресивна Болгарія», яку очолює колишній президент Румен Радев, здобула 131 із 240 місць у Національних зборах. Йотова, яка раніше була віцепрезиденткою Радеєва, обійняла посаду після його відставки в січні та за підтримки «Прогресивної Болгарії» прагне отримати повний президентський мандат. У разі перемоги вона стане першою обраною президенткою Болгарії.

Під час кампанії кандидати обговорювали зовнішню політику Болгарії та її відносини з росією, Україною і західними союзниками. Виборчі дільниці мають працювати з 7:00 до 20:00.

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