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У четвер, 26 листопада 2026 року, у Ватиканських садах висадили дві українські калини, які подарували Папі Леву XIV. У церемонії взяв участь третій президент України Віктор Ющенко. Рослини розмістили неподалік Палацу Пія IV.

«У межах заходів вшанування жертв Голодомору, які у Ватикані організувало посольство України при Святому Престолі, у Ватиканських садах висадили та благословили українську калину. Відбулося також погашення спеціальної поштової марки «Укрпошти», приуроченої до цієї події», – йдеться у повідомленні.Мобілізація в Україні.

Церемонію висадження і благословення провели за участю кардинала П'єтро Пароліна та української делегації на чолі з третім президентом України Віктором Ющенком. Церемонію приурочили до вшанування пам'яті мільйонів українців, які стали жертвами Голодомору 1932-1933 років.

Українська калина була висаджена неподалік Палацу Пія IV. Поруч із деревом буде встановлено пам’ятну таблицю з написом: «Українська калина. Дар України його святості Папі Леву XIV як символ надії та миру. 26 листопада 2026 року».

Зазначається, що для висадження було обрано дві калини, кожна з яких має власну історію. Перша прибула безпосередньо з Києва, із Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України.. Друга привезена з собору Святої Софії в Римі, де зростала протягом останніх п’яти років, успішно акліматизувавшись на італійській землі. До Риму її привезли з батьківщини блаженнішого Йосифа Сліпого – села Заздрості на Тернопільщині.

Про це повідомляється з посиланням на Vatican News.

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