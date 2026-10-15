Вікторія зробить аборти безоплатними незалежно від виборів — The Guardian

У штаті Вікторія в Австралії доступ до послуг із переривання вагітності стане безоплатним незалежно від того, хто переможе на виборах у листопаді. Опозиційна Ліберально-національна коаліція підтримала аналогічну передвиборчу обіцянку Лейбористської партії.

Про це повідомляє The Guardian. Лідерка опозиції Джесс Вілсон заявила, що уряд Коаліції покриватиме витрати, які пацієнтки сплачують самостійно, на послуги з переривання вагітності до 16-го тижня. Йдеться, зокрема, про консультації лікарів загальної практики та вузьких спеціалістів, УЗД, аналізи й медикаменти. За даними видання, сукупна вартість цих послуг може перевищувати 1 тисячу австралійських доларів.

Компенсація поїздок для жительок регіонів

Коаліція також пообіцяла розширити програму транспортної підтримки пацієнтів у Вікторії. Жінки з регіональних районів штату, яким потрібно далеко їхати для отримання послуг, зможуть претендувати на субсидії на проїзд і проживання.

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У разі реалізації обіцянок Вікторія стане першим штатом Австралії з безоплатним універсальним доступом до таких послуг. Австралійська столична територія почала покривати витрати пацієнток, які вони сплачують самостійно, у 2023 році.

Розбіжності щодо медикаментозного переривання

Водночас опозиція не підтримала інші пропозиції лейбористів: продовжити доступ до медикаментозного переривання вагітності з дев'яти до десяти тижнів та провести клінічний огляд щодо безпечності його застосування до 12 тижнів. Наразі медикаментозне переривання вагітності субсидується через австралійську Pharmaceutical Benefits Scheme до дев'ятого тижня, тоді як рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я допускають застосування такого методу до 12 тижнів.

Аборти у Вікторії декриміналізували 2008 року. Переривання вагітності можливе до 24-го тижня, а на пізнішому терміні — за погодженням двох лікарів. Джесс Вілсон також заявила, що за уряду, який вона очолюватиме, законодавство про аборти не змінюватимуть.

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