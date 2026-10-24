Вилов восьминогів у британських водах зріс майже на 1500% від 2021 року — Cyprus Mail

У водах Великої Британії різко зросла чисельність восьминогів: обсяг їхнього вилову від 2021 року збільшився майже на 1500% і перевищив 3700 тонн проти середнього показника близько 220 тонн на рік. Незвично теплі моря дали рибалкам новий прибутковий улов, але водночас хижаки скорочують запаси крабів, омарів і гребінців.

Як повідомляє Cyprus Mail, цього тижня рибалки, регулятори та науковці зустрілися на конференції, організованій урядом, щоб обговорити управління новим промислом. Уряд заявив, що результати зустрічі врахують у майбутніх рішеннях щодо цього рибальства.

Новий експортний товар

Вартість британського експорту восьминогів у 2025 році зросла до 12,8 млн фунтів стерлінгів, або 17 млн доларів, порівняно зі 164 тис. фунтів роком раніше. Основний попит забезпечували покупці з Франції та Іспанії, за даними галузевої організації Seafish.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Водночас понад половина британських рибалок, опитаних дослідниками, повідомила про негативний вплив хижацтва восьминогів на запаси крабів, омарів і гребінців. У деяких промислах вилов цих видів скоротився на 30–50%, а втрати постраждалих рибальств у 2025 році перевищили 10 млн фунтів.

Найбільший сплеск за 75 років

Науковці називають нинішнє поширення восьминогів біля південного заходу Великої Британії найбільшим щонайменше за 75 років. Вони також зафіксували масове розмноження звичайного восьминога в британських водах.

Серед імовірних чинників дослідники називають потепління води, а також морські течії та вітри, які могли перенести личинок на північ із Франції та Нормандських островів. Дослідження, опубліковане цього року, встановило, що кожен значний сплеск чисельності восьминогів у регіоні за останні 125 років збігався з аномально теплими морськими умовами.

Читай нас у