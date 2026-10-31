Вірджинія та округ Колумбія у США подали до федерального суду позов із вимогою зупинити можливе будівництво меморіальної арки, запропонованої Дональдом Трампом. Ділянка для споруди розташована біля мосту через Потомак між Вашингтоном і Вірджинією. Адміністрація США заявила, що роботи можуть розпочатися вже наступного тижня, повідомляє The Guardian.

Три позови проти будівництва

Це один із трьох позовів із вимогою зупинити роботи над монументом. Арка заввишки 250 футів, або 76 метрів, має постати на трав’яній ділянці поруч із мостом, що сполучає Вашингтон з Арлінгтонським національним кладовищем. За висотою споруда буде приблизно на 30 метрів вищою за Статую Свободи — від її основи до верхівки факела.

Генеральні прокурори округу Колумбія Браян Швальб і Вірджинії Джей Джонс заявили у позові, що початок будівництва завдасть непоправної шкоди обом юрисдикціям. За їхніми словами, трирічні роботи можуть ускладнити рух між Вашингтоном і Вірджинією, спричинити забруднення та стік дощових вод у Потомак, а також перешкоджати роботі екстрених служб. Позивачі просять видати тимчасовий судовий припис, який зупинив би реалізацію плану.

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Параметри проєкту

Суддя федерального окружного суду Таня Чуткан уже розглядає клопотання про зупинення проєкту в межах першого позову, поданого трьома ветеранами війни у В’єтнамі та істориком архітектури. Після слухання в п’ятницю вона не ухвалила негайного рішення, але заявила, що діятиме оперативно.

У судових документах адміністрація США зазначила, що планує отримати остаточне схвалення проєкту на засіданні Національної комісії з планування столиці в четвер і, можливо, розпочати роботи того ж дня. Поданий урядом 106-сторінковий план передбачає споруду заввишки понад 12 поверхів із великою бронзовою статуєю крилатої Леді Свободи з факелом, у якому горітиме вічний вогонь. У проєкті також передбачені оглядовий майданчик, два мезоніни, офісні та службові приміщення, ліфти, сходи, центр пожежного управління і зміни руху на прилеглих дорогах.

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