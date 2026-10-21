Virginia Tech закриє програму з Університетом Сідіань раніше — South China Morning Post

У США університет Virginia Tech вирішив прискорити закриття спільної бакалаврської програми з китайським Університетом Сідіань. Програма припинить роботу після завершення поточного навчального року, хоча раніше студентам, які вже навчалися, планували дозволити завершити її до 2029 року, повідомляє South China Morning Post.

Заступниця речниці Virginia Tech Маргарет Ешберн передала виданню копію листа університету до Пентагону та підтвердила прискорене припинення програми. У листі зазначено, що заклад ще у 2025 році почав згортати партнерство й припинив набір нових студентів. Як дострокове завершення програми вплине на тих, хто вже навчається, наразі не уточнюється.

Заходи безпеки

До остаточного закриття програми Virginia Tech запровадив додаткові заходи безпеки. Зокрема, викладачі, які відвідують Університет Сідіань, проходять інструктажі з дослідницької безпеки до та після поїздок.

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Університет також пояснив Пентагону, що нещодавні спільні публікації із Шаньдунським університетом були результатом попередньої роботи. За даними Virginia Tech, активну співпрацю з цим китайським закладом припинили ще у 2019 році. Шаньдунський університет внесли до американського чорного списку у липні 2026 року.

Перевірки Пентагону

У серпні Міністерство оборони США зобов'язало 30 університетів перевірити закордонні наукові зв'язки, зокрема партнерства з установами зі свого переліку ризикових організацій. Відомство попередило, що заклади, які не виконають стандарти дослідницької безпеки, можуть втратити федеральне фінансування.

Пентагон повідомив, що всі 30 університетів завершили первинні перевірки та вжили заходів щодо зв'язків, визначених як потенційні ризики. Virginia Tech увійшов до семи університетів, які відомство окремо відзначило за оперативні дії. Перелік за Section 1286 містить 130 іноземних організацій, переважно китайських, а також російських та іранських, які Вашингтон вважає ризиками для національної безпеки.

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