Вірменія може подати заявку на вступ до Євросоюзу у 2027–2028 роках – Euronews

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Вірменія розглядає можливість офіційно подати заявку на вступ до Європейського Союзу у 2027 або 2028 році.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян під час саміту Euronews з питань розширення ЄС, зазначивши, що уряд розпочав підготовчий процес для ухвалення остаточного рішення.

Пашинян наголосив, що інтеграція до ЄС є стратегічним вибором для захисту демократії в країні. Паралельно Єреван веде діалог із Європейською комісією щодо лібералізації візового режиму, прагнучи завершити цей процес до 2029 року.

Водночас вірменський лідер підкреслив, що усвідомлює несумісність членства в ЄС із перебуванням у Євразійському економічному союзі, тому остаточний вибір щодо подальшого вектора розвитку має зробити вірменський народ.

Джерело: Euronews.

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