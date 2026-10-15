Вірменія почала офіційну націоналізацію енергокомпанії російського олігарха
Уряд Вірменії розпочав процедуру націоналізації компанії «Електричні мережі Вірменії» (ENA), більшість акцій якої належить групі «Ташир» російського бізнесмена Самвела Карапетяна.
15 жовтня уряд визнав усі 100% акцій компанії такими, що становлять винятковий суспільний інтерес.
Раніше регулятор призупинив ліцензію ENA на розподіл електроенергії, а власникам запропонували продати акції державі. Однак вони не відповіли на пропозицію у встановлений термін.
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про необхідність оцінити вартість акцій і визначити суму компенсації нинішнім власникам. Також влада планує перевірити законність приватизації компанії, наголосивши, що ця перевірка відбуватиметься окремо від процедури націоналізації.
Передачу акцій у державну власність планують розпочати не пізніше 1 травня 2027 року, а завершити — до 1 жовтня 2027 року.
Джерело: Armenpress
Нагадаємо, Пашинян відкликає посла Вірменії з Росії на тлі загострення відносин.
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