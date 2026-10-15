Вірменія почала офіційну націоналізацію енергокомпанії російського олігарха

0:00 / 0:00

Уряд Вірменії розпочав процедуру націоналізації компанії «Електричні мережі Вірменії» (ENA), більшість акцій якої належить групі «Ташир» російського бізнесмена Самвела Карапетяна.

15 жовтня уряд визнав усі 100% акцій компанії такими, що становлять винятковий суспільний інтерес.

Раніше регулятор призупинив ліцензію ENA на розподіл електроенергії, а власникам запропонували продати акції державі. Однак вони не відповіли на пропозицію у встановлений термін.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про необхідність оцінити вартість акцій і визначити суму компенсації нинішнім власникам. Також влада планує перевірити законність приватизації компанії, наголосивши, що ця перевірка відбуватиметься окремо від процедури націоналізації.

Передачу акцій у державну власність планують розпочати не пізніше 1 травня 2027 року, а завершити — до 1 жовтня 2027 року.

Джерело: Armenpress

Нагадаємо, Пашинян відкликає посла Вірменії з Росії на тлі загострення відносин.

Вірменія різко збільшила експорт до ЄС на тлі торговельних обмежень РФ.

Читай нас у