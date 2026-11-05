Вірменського мільярдера Самвела Карапетяна знову відправили під арешт

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4 листопада 2026 року антикорупційний суд Єревана заарештував на місяць російсько-вірменського мільярдера та лідера опозиційної партії «Сильна Вірменія» Самвела Карапетяна. Судове засідання тривало всю ніч.

Напередодні співробітники Слідчого комітету провели обшуки за 65 адресами в межах кримінального провадження, у якому, крім Карапетяна, фігурують ще 35 осіб. За версією слідства, бізнесмен очолював злочинне угруповання, яке привласнило понад 23 млрд драмів (близько 64 млн доларів) компанії «Електричні мережі Вірменії», що належала йому.

Прихильники Карапетяна вважають, що його повторний арешт є спробою змусити партію «Сильна Вірменія» підтримати конституційну реформу, запропоновану прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном. Зміни до Конституції Вірменії є однією з вимог Азербайджану в межах мирного врегулювання.

Партії Пашиняна «Громадянський договір» не вистачає голосів у парламенті для проведення референдуму. Водночас опозиційна «Сильна Вірменія» виступає проти таких змін, заявляючи, що поступки Азербайджану принизять національну гідність країни.

Вперше Самвела Карапетяна затримали в червні 2025 року за звинуваченням у закликах до захоплення влади. Причиною став його публічний конфлікт із Пашиняном через Вірменську апостольську церкву. Через пів року бізнесмена перевели під домашній арешт.

На тлі цього протистояння влада Вірменії встановила контроль над «Електричними мережами Вірменії», які належали Карапетяну, та розпочала процедуру їхньої націоналізації. Уряд пропонував викупити акції компанії за 62,3 млн доларів, однак із вимогою повернути дивіденди за останні 10 років. У такому разі фактична сума викупу могла б скоротитися до 380 тисяч доларів.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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