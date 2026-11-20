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Україна домовилася про співпрацю з норвезькою компанією Kongsberg Defence & Aerospace, яка виробляє зенітні ракетні комплекси NASAMS. Кластер оборонних технологій Brave1 підписав із компанією Меморандум про взаєморозуміння, що передбачає тестування її нових розробок в Україні.

Як зазначили у Brave1, мета нової співпраці - довгострокове взаємовигідне партнерство, у межах якого повинні поєднатись десятиліття світового промислового досвіду зі швидкістю та гнучкістю українських виробників, що працюють у безпосередньому контакті з фронтом.

Kongsberg - це норвезька технологічна компанія, що спеціалізується на оборонних, аерокосмічних і морських системах. Один із найвідоміших її продуктів - системи ППО NASAMS, які захищають українське небо від ракет та дронів ще з 2022 року. Компанія виробляє ці системи спільно з американською Raytheon.

Меморандум у Києві підписали операційна директорка Brave1 Ірина Заболотна й керівництво Kongsberg Defence & Aerospace Ukraine Аслак Свердруп і Віталій Демчук.

Партнерство з Kongsberg зосередиться на таких напрямах:

Вивчення інноваційних defense tech-рішень Kongsberg, актуальних для поточних оборонних потреб України.

Тестування цих рішень в межах програми Test in Ukraine від Brave1.

Матчмейкінг між Kongsberg та українськими defense tech-компаніями для інтеграції українських технологій і компонентів.

Визначення потенційних напрямів для спільних досліджень і розробок.

"Майбутнє європейської оборони будуватиметься завдяки тіснішій взаємодії між глобальними промисловими можливостями та інноваціями, які розвиваються в Україні. Долучення Kongsberg до Brave Prime - це ще один крок до побудови довгострокових промислових партнерств із провідними оборонними компаніями світу", - зазначила Ірина Заболотна, СОО Brave1.

Про це повідомляється з посиланням на прес-службу Brave1.

Нагадаємо, що В Україні вироблятимуть ракети для NASAMS: норвезька Kongsberg створює спільне підприємство.

США передадуть Україні ракети для F-16 і NASAMS.

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