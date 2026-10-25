Виробники чипсів у ЄС побоюються заборони м’ясних назв смаків — The Independent

Виробники снеків у Європейському Союзі побоюються, що нові правила щодо маркування вегетаріанських продуктів можуть торкнутися й чипсів зі смаками на кшталт «стейк на відкритому вогні» або «яловичина барбекю». Про це повідомляє The Independent.

Побоювання виробників

Регламент ЄС передбачає заборону використовувати назви «стейк» і «бекон» для вегетаріанських замінників м’ясних продуктів, щоб уникнути плутанини серед споживачів. Водночас він дозволяє позначення на зразок «вегетаріанський бургер» і «ковбаса без м’яса».

Олівер Дево з Європейської асоціації снеків, яка представляє, зокрема, ірландську Tayto та шведську Estrella, заявив Politico, що м’ясні назви в описі смаку можуть підпадати під дію цих норм. Асоціація домагається окремого винятку для ароматизаторів, щоб уточнити застосування законодавства.

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Перехідний період до 2029 року

У травні законодавці ЄС погодили заборону на використання 31 назви, пов’язаної з м’ясом, для нем’ясних продуктів. До переліку увійшли, зокрема, слова «бекон», «яловичина», «ребра», «курка» та «крильця». Регламент також захищає термін «м’ясо», визначаючи його як їстівні частини тварин.

Водночас депутати Європарламенту в серпні внесли поправки, що передбачають додаткові обмеження. Європейська народна партія, впливова правоцентристська політична сила, не підтримує пропозицій заборонити для вегетаріанських товарів назви «бургер», «ковбаса» та «нагетси».

Регламент набув чинності 18 серпня, однак передбачає трирічний перехідний період. Тому заборона має почати діяти в серпні 2029 року. Британські виробники чипсів також можуть зіткнутися з цими вимогами під час продажу товарів до Північної Ірландії, де застосовується значна частина правил ЄС.

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