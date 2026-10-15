Виробництво послуг у ЄС у липні зросло на 0,3% — Cyprus Mail

Виробництво послуг у Європейському Союзі в липні 2026 року зросло на 0,3% у місячному вимірі, а в єврозоні — на 0,4%. Відновлення відбулося після того, як у червні показник скоротився на 0,3% і в ЄС, і в країнах єврозони, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на дані Eurostat.

У річному вимірі виробництво послуг у липні зросло на 1,5% як у ЄС, так і в єврозоні порівняно з липнем 2025 року.

Динаміка секторів

Найбільше місячне зростання в єврозоні зафіксували у професійній, науковій та технічній діяльності — на 1,1%. Операції з нерухомістю збільшилися на 0,7%, послуги розміщення та харчування — на 0,6%, інформаційно-комунікаційна діяльність — на 0,4%. Адміністративні та допоміжні послуги додали 0,3%.

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Єдиним сектором єврозони зі спадом стали транспорт і складське господарство: їхній обсяг зменшився на 0,1%. Така сама динаміка зафіксована і в ЄС загалом. Водночас професійні, наукові та технічні послуги в усьому блоці зросли на 1%, а послуги розміщення й харчування та інформаційно-комунікаційна діяльність — на 0,5% кожна.

Показники держав ЄС

Серед країн, щодо яких були доступні дані, найвище місячне зростання виробництва послуг у липні показав Люксембург — 7,6%. У Греції показник зріс на 5,1%, у Швеції — на 1,5%. Найбільше скорочення зафіксували в Угорщині — 4,5%, Данії — 3,1% та Словенії — 2,7%.

У річному вимірі найактивніше в ЄС зростала інформаційно-комунікаційна діяльність: на 3,2%. У єврозоні її приріст становив 3,1%. Найсильнішу річну динаміку серед держав-членів продемонструвала Греція, де виробництво послуг підвищилося на 16,1%. У Словаччині воно зросло на 8,7%, в Естонії — на 8%. Найглибше падіння за рік спостерігали в Угорщині — 5,4%, Румунії — 4,6% та Данії — 4,1%.

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