Вищий адмінсуд Польщі залишив без розгляду запит про акт народження дитини — RMF24

У Польщі Вищий адміністративний суд залишив без розгляду запит Краківського воєводського адміністративного суду щодо внесення до польського реєстру іспанського свідоцтва про народження восьмирічної Софії. У документі батьками дівчинки вказані дві жінки — полька та ірландка.

Як повідомляє RMF24, Софія народилася в Іспанії, де їй видали свідоцтво про народження і тимчасовий паспорт. Її матері звернулися по транскрипцію документа, тобто внесення до польського реєстру актів цивільного стану, у 2019 році. Тоді польський орган відмовив у транскрипції, а уповноважений з прав людини оскаржив це рішення в адміністративному суді.

Чому суд не розглянув запит

Краківський суд запитав, чи дозволяє польський закон про акти цивільного стану транскрибувати іноземне свідоцтво про народження дитини, якщо батьками у документі зазначені особи однієї статі. Це питання розглядала колегія Вищого адміністративного суду у складі семи суддів.

Суддя Аркадіуш Деспот-Младанович пояснив, що запит суду першої інстанції був сформульований неналежним чином, тому Вищий адміністративний суд не міг на нього відповісти. Адвокатка матерів Анна Мазурчак повідомила, що справа тепер має повернутися до Краківського воєводського адміністративного суду.

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Судова справа триває майже сім років

У 2019 році краківський суд, посилаючись на ухвалу Вищого адміністративного суду того ж року, дійшов висновку, що не може вирішити справу на користь дитини, та звернувся до Суду Європейського Союзу. Суд ЄС зазначив, що держава-член, громадянкою якої є дитина, зобов'язана видати їй документ, що посвідчує особу, або паспорт без попередньої транскрипції свідоцтва про народження.

У 2024 році Краківський воєводський адміністративний суд направив питання до Вищого адміністративного суду. Адвокати матерів Анна Мазурчак і Павел Кнут розкритикували нинішнє рішення, заявивши, що суд міг ухвалити рішення по суті. Заступниця польського уповноваженого з прав людини Анна Блащак-Банасік зазначила, що Софії досі немає у польських актах цивільного стану.

Урядова уповноважена з питань рівності Катажина Котула заявила, що рішення аналізуватимуть і шукатимуть у польському уряді спосіб врегулювати це питання. За оцінками неурядових організацій, у Польщі в одностатевих сім'ях виховуються близько 50 тисяч дітей.

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