Міністри з питань клімату або довкілля Данії, Фінляндії, Німеччини, Люксембургу, Нідерландів, Португалії, Іспанії та Швеції закликали Єврокомісію не змінювати систему ETS2 і запустити її за чинним графіком у 2028 році. Йдеться про нову кліматичну плату на паливо, яке використовують для опалення житла та у транспорті.

Як повідомляє RMF24, у листі до єврокомісара з питань клімату представники восьми країн заявили, що ETS2 «важливіший, ніж будь-коли». Вони вважають, що механізм має зменшити залежність Європи від імпортованих нафти й газу, прискорити електрифікацію транспорту та опалення, а також підтримати ринок європейських чистих технологій.

Аргументи на користь системи

Автори листа послалися на кризу, пов’язану із закриттям Ормузької протоки. За наведеними ними даними, у 2025 році ЄС імпортував викопне паливо на 340 млрд євро, а зростання цін після закриття протоки коштувало блоку додаткові 127 млрд євро.

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Міністри наголосили, що повне впровадження ETS2 без подальших затримок забезпечить передбачуваність правил та інвестиційні сигнали для декарбонізації й електрифікації. Вони також нагадали про Соціальний кліматичний фонд, призначений для підтримки домогосподарств із найнижчими доходами та малого бізнесу, які зазнають витрат на енергію і транспорт.

Позиція Польщі

Варшава прагне використати реформу системи ETS1, яка переважно охоплює енергетику й промисловість, щоб знову порушити питання ETS2 та відтермінувати його запуск. За даними RMF24, друга компромісна пропозиція головування Ірландії щодо реформи ETS не містить положень про ETS2.

Держави-члени планують досягти домовленості щодо реформи ETS на зустрічі міністрів довкілля ЄС 11 грудня. Паралельно робота над питанням триває у Європейському парламенті, а суперечка довкола ETS2 може потребувати рішення глав держав і урядів.

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