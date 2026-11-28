Міністри закордонних справ Польщі, Франції та ще шести держав закликали Палестинську автономію провести парламентські й президентські вибори в першому кварталі 2027 року. Відповідну заяву підписали також глави дипломатій Австралії, Бельгії, Люксембургу, Канади, Великої Британії та Норвегії, повідомляє RMF24.

Заклик провести голосування раніше

У спільній заяві міністри наголосили, що вільні та прозорі вибори необхідні для збереження демократичних принципів. На їхню думку, новий мандат дав би палестинським лідерам можливість представляти прагнення суспільства до гідності, свободи та самовизначення.

Автори звернення зазначили, що від останніх загальних виборів минуло 20 років. Вони також нагадали про відкладене голосування, заплановане раніше на 2021 рік. У заяві наголошено, що відсутність виборів позбавляє палестинців можливості демократично висловити свою позицію на виборчих дільницях.

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Вибори перенесли на вересень

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас 11 жовтня оголосив про перенесення парламентських виборів на Західному березі та в Секторі Гази на 11 вересня 2027 року. На цю саму дату призначили президентські вибори.

Аббас пояснив рішення ізраїльськими атаками, розширенням єврейських поселень на палестинських землях, насильством з боку поселенців і обмеженнями пересування палестинців окупованим Західним берегом. Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар відкинув ці пояснення та заявив, що, на його думку, вони мають на меті уникнення відповідальності й розрахунків.

Палестинці востаннє обирали президента у 2005 році, а парламент — у 2006-му, коли переміг ХАМАС. У 2007 році угруповання силою встановило контроль над Сектором Гази, витіснивши звідти сили, лояльні до Аббаса та його руху ФАТХ. Відтоді ХАМАС контролює Сектор Гази, а Палестинська автономія, де домінує ФАТХ, управляє частиною Західного берега.

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