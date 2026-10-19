Вісім НУО поскаржилися на порушення прав мігрантів у Сеуті — TimesLIVE

Вісім благодійних організацій, серед яких Oxfam та Amnesty International, подали скаргу омбудсмену Іспанії через ймовірні серйозні порушення прав мігрантів у Сеуті — іспанському анклаві на північному сході Марокко. Як повідомляє TimesLIVE, у скарзі йдеться, зокрема, про ймовірне примусове повернення людей із країн, охоплених конфліктами, а також про відмову в послугах перекладачів і юридичній допомозі.

Після масового перетину кордону 30 липня в Сеуті залишилися тисячі мігрантів. Частина з них живе просто неба або переховується в пагорбах навколо міста. Уряд прем'єр-міністра Педро Санчеса намагається пришвидшити розгляд заяв про надання притулку, маючи намір повернути більшість людей, переважно до Марокко, як економічних мігрантів.

Заяви про примусові повернення

Міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка заявив, що прихованих депортацій не відбувається, а повернення є добровільними. За його словами, від середини серпня 12 тисяч людей вирішили повернутися назад. Також влада отримала до 1 200 заяв про надання притулку та розглянула 700 із них.

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Водночас щонайменше дев'ять неурядових організацій стверджують, що мігрантів, яким вони допомагають, примушували повертатися. Asociación Elin заявила, що 24 та 25 вересня поліція викликала мігрантів із Судану та Чаду, після чого їх депортували без попередження. Марокканський мігрант Азхаар Шауні повідомив волонтерам Mission Lifeline, що його та інших людей забрали з тимчасових таборів на пляжі автобусами нібито до центрів прийому, але зрештою доправили до Марокко.

Перевантажена система притулку

Чинні правила вимагають оцінювати обставини кожного мігранта окремо, зокрема й громадян Марокко, попри статус країни як безпечної країни походження. У серпні уряд Іспанії оцінював, що серед мігрантів, які залишалися в Сеуті, було понад тисячу вихідців із країн Африки на південь від Сахари. За урядовою статистикою, громадянам цих країн в Іспанії надають притулок більш ніж у 90% випадків.

До материкової частини Іспанії вже перевели 262 неповнолітніх. Представник поліцейської профспілки Рауль П'єра заявив, що станом на 14 жовтня щодня реєстрували приблизно 100 справ через нестачу персоналу та технічних ресурсів. Профспілка оцінює кількість людей, які ще перебувають у місті, у 7–8 тисяч. Лікарі єдиної лікарні Сеути лікують мігрантів від корости, туберкульозу та шлунково-кишкових інфекцій; щонайменше семеро жінок народили дітей.

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