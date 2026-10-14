Генеральні прокурори восьми штатів США подали окремі позови проти компанії OpenAI, заявивши, що чатбот ChatGPT завдав шкоди жителям штатів, зокрема підліткам. До групи позивачів увійшли Айова, Канзас, Аризона, Арканзас, Айдахо, Монтана, Небраска та Західна Вірджинія.

Звинувачення штатів

Як повідомляє Channel NewsAsia, генеральні прокурори подали позови незалежно один від одного до судів штатів. Позивачі стверджують, що ChatGPT розроблений так, щоб бути доброзичливим і захопливим та здобувати довіру користувачів.

За твердженням штатів, чатбот може підкріплювати маревні переконання, заохочувати небезпечну поведінку й допомагати користувачам планувати насильство, зокрема масові розстріли. У позовах також зазначено, що ChatGPT нібито давав користувачам, серед яких були підлітки, поради щодо заподіяння шкоди собі або іншим людям.

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Вимоги до компанії

Штати звинувачують OpenAI у порушенні законів про захист прав споживачів, вважаючи, що компанія вводила користувачів в оману щодо безпеки ChatGPT. Також позивачі заявляють про створення публічної шкоди через загрозу здоров’ю жителів штатів.

Позови містять вимогу зобов’язати OpenAI змінити роботу ChatGPT. Зокрема, штати хочуть заборонити компанії розробляти моделі штучного інтелекту, здатні до самовдосконалення, якщо вона не зможе гарантувати їхню відповідність людським цінностям. Позивачі також вимагають цивільних штрафів і відшкодування збитків.

Інші позови

За даними джерела, це найбільш значна скоординована дія штатів США проти компанії у сфері штучного інтелекту. У червні генеральний прокурор Флориди подав перший подібний позов на рівні штату. OpenAI також стикається з десятками позовів від приватних позивачів, які заявляють, що ChatGPT допомагав планувати масові розстріли або інші насильницькі дії. Представник OpenAI не надав негайного коментаря у відповідь на запит журналістів.

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