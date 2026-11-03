Вісім суддів Конституційного трибуналу Польщі планують засідання — Politico Europe

У Варшаві вісім суддів Конституційного трибуналу Польщі, яких підтримує урядова парламентська коаліція, планують провести засідання для затвердження бюджету суду та розгляду дисциплінарних заходів щодо його голови Богдана Свєнчковського і заступника Бартломея Соханського. Для кворуму їм необхідна присутність 10 із 15 суддів, тому вони мають заручитися підтримкою щонайменше двох суддів, обраних за попередньої влади партії «Право і справедливість», повідомляє Politico Europe.

Суперечка навколо суду

Прем’єр-міністр Дональд Туск прагне скасувати зміни в Конституційному трибуналі, запроваджені урядом «Права і справедливості» у 2015–2023 роках. Його уряд заявляє, що реформа має відновити верховенство права й відповідність стандартам ЄС щодо неупередженості суду.

Президент Кароль Навроцький, який здобув посаду у 2025 році за підтримки «Права і справедливості», виступає за збереження на посадах суддів, пов’язаних із цією партією. Безпосереднім приводом до нинішньої кризи стало рішення Навроцького самостійно визначати, кого з вісьмох суддів, обраних парламентом, приводити до присяги. На думку критиків президента, це є порушенням конституції.

Свєнчковський не дозволив новопризначеним суддям увійти до будівлі трибуналу. Суддя Анна Корвін-Пйотровська, посилаючись на свій найтриваліший стаж у суді, призупинила повноваження Свєнчковського та Соханського. Після цього Навроцький перервав офіційну поїздку до Сенегалу, повернувся до Варшави й уночі прибув до будівлі трибуналу.

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Вплив на виборчу кампанію

Конфлікт навколо суду зближує праві опозиційні сили напередодні парламентських виборів, запланованих на наступний рік. На протесті проти уряду Туска біля будівлі трибуналу були присутні співзасновник «Права і справедливості» Ярослав Качинський, колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, лібертаріанець Славомір Менцен та Гжегож Браун.

Віцепрезидентка партії «Конфедерація» Анна Брилка заявила, що попри програмні розбіжності правих партій їхньою спільною метою є усунення уряду Туска. Водночас політолог Університету SWPS у Варшаві Бен Стенлі зазначив, що нинішня суперечка може об’єднати праві сили лише тимчасово, оскільки між ними зберігаються значні ідеологічні відмінності.

У грудні 2025 року Суд ЄС постановив, що Конституційний трибунал не відповідає стандартам незалежного та неупередженого суду через порушення під час призначення суддів десятьма роками раніше.

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