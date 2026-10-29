Вісім водних компаній Англії отримали низькі екологічні оцінки — The Guardian

В Англії, Велика Британія, спільний звіт регуляторів оцінив екологічну діяльність восьми з дев’яти великих водопостачальних компаній як незадовільну або таку, що потребує поліпшення. Міністерка довкілля Анджела Ігл викликала керівників галузі до Вайтголлу після публікації документа, повідомляє The Guardian.

Погіршення оцінок

Звіт уперше спільно підготували Агентство з охорони довкілля, Інспекція питної води, Natural Resources Wales та регулятор Ofwat. Сукупна оцінка дев’яти компаній становила 16 зірок із можливих 36, тоді як роком раніше вона дорівнювала 19 зіркам. Це найнижчий результат від початку застосування системи оцінювання.

Регулятори зафіксували 74 серйозні випадки забруднення, що завдали істотної шкоди довкіллю. Це лише на один випадок менше, ніж попереднього року, попри мільярдні інвестиції, заборони на бонуси для керівників та суспільний резонанс.

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Інциденти та подальші заходи

Загалом у 2025 році в Англії сталося 2666 інцидентів із забрудненням — на 40% більше, ніж у 2016 році. Найбільше таких випадків зафіксували у Thames Water. Далі за кількістю інцидентів ішли Anglian Water, United Utilities, Yorkshire Water та Southern Water.

Міністерство довкілля, продовольства та сільських справ заявило, що Ігл готує подальші кроки і суворіші наслідки для керівників компаній із низькими показниками. Серед запланованих заходів назвали скорочення витоків води, зменшення кількості випадків забруднення та підвищення задоволеності клієнтів. Правила, що набули чинності торік, блокують бонуси керівникам компаній з однозірковою оцінкою.

Позиція галузі

Галузева асоціація Water UK заявила, що звіт також зафіксував найнижчий в історії рівень витоків води та позитивні результати за іншими показниками. Водночас асоціація визнала, що екологічні показники частини компаній є недостатніми. За її даними, понад половину інцидентів торік спричинили засмічення або вандалізм, які не перебувають під безпосереднім контролем водних компаній.

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