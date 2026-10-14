Високий суд Австралії задовольнив апеляцію ув’язненої зі штату Квінсленд Рейчел Сміт, яка домагається дозволу на заморожування яйцеклітин під час відбування покарання. П’ятеро суддів постановили скасувати рішення Служби виправних закладів Квінсленду, ухвалене у 2024 році, та повернути справу відомству для розгляду відповідно до закону.

Відмова служби виконання покарань

Сміт відбувала десятирічний термін ув’язнення за торгівлю наркотиками, коли звернулася до Служби виправних закладів Квінсленду з проханням надати дозвіл на приватно профінансовану процедуру кріоконсервації ооцитів. Відомство автоматично відхилило заявку, пославшись на закони Квінсленду, які, на його думку, забороняють ув’язненим доступ до допоміжних репродуктивних технологій.

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Судовий розгляд

Сміт оскаржила відмову спочатку у Верховному суді, а згодом в Апеляційному суді. Її адвокати стверджували, що заморожування яйцеклітин є лише підготовчим етапом і не належить до допоміжних репродуктивних технологій. Після невдалого розгляду в апеляційній інстанції жінка звернулася до Високого суду. Як повідомляє ABC News, службі також наказали сплатити судові витрати Сміт.

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