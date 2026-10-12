Високий суд Лахора зобов’язав надати ліки сестрі Імрана Хана — Dawn

Високий суд Лахора в Пакистані зобов’язав адміністрацію в’язниці забезпечити серцевими ліками докторку Узму Хан — сестру засновника PTI та колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана. Про це повідомляє Dawn.

Слухання у суді

12 жовтня суддя Абхер Гул Хан розглянув заяву щодо превентивного затримання сестер Імрана Хана. Її 6 жовтня подала Сакіна Ніазі, дочка Норін Ніазі.

Під час слухання чоловік Узми Хан Ахад Хан повідомив, що його дружина має захворювання серця та щодня потребує трьох препаратів. Він просив суд забезпечити щоденне передавання ліків до в’язниці. Після розгляду аргументів суддя постановив надати Узмі Хан медикаменти та відклав рішення щодо особистого виклику керівника поліції Лахора і заступника комісара.

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Затримання сестер Імрана Хана

Узма Хан, Норін Ніазі та Аліма Хан майже три тижні перебувають під вартою відповідно до Ордонансу про підтримання громадського порядку. Узму Хан і Норін Ніазі затримали на 30 днів 21 вересня, а Аліму Хан — днем раніше.

Адвокат заявниці Рана Мудассар Умар також просив дозволити Норін Ніазі отримувати у в’язниці одяг, ліки та окуляри, а родичам і адвокатам — зустрічатися із затриманими жінками. На попередньому слуханні суд запросив звіт про забезпечення сестер медикаментами, одягом та іншими базовими потребами. 24 вересня суд відмовився негайно призупинити повідомлення про превентивне затримання Норін Ніазі та Узми Хан.

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